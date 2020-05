Het Openbaar Ministerie (OM) eist vrijdag opnieuw een celstraf van achttien jaar tegen de 22-jarige Ahmad P., die wordt verdacht van het doodsteken van de 29-jarige Roderick Leta in januari 2019 op de Van Reigersbergenstraat in Amsterdam-West. De officier van justitie had in oktober 2019 dezelfde strafeis.

Het OM drong er bij de strafeis in oktober op aan dat de verdachte eerst zou worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor een onderzoek naar zijn geestesgesteldheid. De rechter ging hier uiteindelijk in mee, maar P. weigerde mee te werken aan het onderzoek.

Daarom eist het OM nu een celstraf van achttien jaar, net als in oktober. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

De 29-jarige Leta werd in januari vorig jaar met 29 messteken om het leven gebracht op de Reigersbergenstraat in West. Na uitvoerig onderzoek slaagde de politie erin een verdachte aan te houden. Dat was Ahmad P., een vriend van Leta.

P. ontkent zelf niet dat hij betrokken is geweest bij de dood van Leta, maar een motief blijft uit. Volgens het OM had P. schulden. Leta droeg altijd een schoudertasje met geld bij zich. Dat schoudertasje is na het steekincident nooit meer teruggevonden. Volgens het OM heeft P. het tasje gestolen nadat hij Leta had neergestoken.