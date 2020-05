Een homoseksuele man is donderdagavond rond 20.00 uur met glas gestoken op de J.C. van Epenstraat op het Cruquiuseiland in Amsterdam-Oost. Hij was even daarvoor uitgescholden. De politie heeft drie tieners aangehouden.

Het slachtoffer zat samen met een andere man in een kano toen ze vanwege hun geaardheid werden beledigd, bevestigt een woordvoerder van de politie aan regiopartner AT5. Ze gingen daarna naar de kant om verhaal te halen, waarna het tot een aanvaring kwam.

"Een van de mannen is in zijn onderarm gewond geraakt met een stuk glas", zegt de politiewoordvoerder. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. De daders zijn na het incident gevlucht.

Agenten hebben op basis van de signalementen en omdat ze de verdachten kenden drie tieners opgepakt. Daar zit ook degene bij die met het stuk glas heeft gestoken. Hij is veertien jaar oud. De andere twee zijn veertien en vijftien jaar oud. Ze waren allemaal al bekend bij de politie vanwege overlastgevend gedrag.

'Zaak wordt hoog opgenomen'

"Wij nemen de zaak zeer hoog op", zegt de politiewoordvoerder. "De recherche onderzoekt de zaak. Mochten er meer jongens bij betrokken zijn, dan moeten die van de straat en om zicht te verantwoorden voor wat hier gebeurd is."

Het slachtoffer gaat later aangifte doen. Het netwerk Roze in Blauw van de politie ondersteunt hem daarbij.

Eerder deze maand werden er ook twee gevallen van anti-homogeweld bekend. Een stel werd twee keer aangevallen door jongeren omdat ze hand in hand over straat liepen in Amsterdam-Oost.