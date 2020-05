Sekswerkers op de Wallen in Amsterdam willen eerder dan 1 september weer aan de slag, meldt Red Light United, belangenvereniging van raamprostituees op de Wallen.

Het kabinet meldde dinsdag dat sekswerkers hun beroep per 1 september weer mogen uitoefenen. Echter kunnen zij dit volgens Red Light United helemaal niet zo lang volhouden. De sekswerkers komen wel in aanmerking voor de Tozo-regeling van de overheid, maar volgens de belangenvereniging dekt deze overbruggingsregeling niet de kosten.

206 Dit waren de belangrijkste punten uit de persconferentie van Rutte

Red Light United stelt dan ook dat sekswerkers vaak geen andere optie zien dan illegaal hun beroep uit te oefenen. Steeds meer sekswerkers zouden zich nu genoodzaakt voelen om voor 1 september alweer aan de slag te gaan, ondanks het verbod.

Volgens Felicia Anna, voorzitter van Red Light United, worden sekswerkers onterecht geschaard bij sportscholen, omdat "er sprake zou zijn van een zware fysieke inspanning waardoor mensen meer luchtdruppeltjes uitstoten bij het ademen".

'Sekswerk is geen zwoele vrijpartij zoals in de Titanic'

"Sekswerk is niet zo fysiek inspannend als men denkt. Sekswerk is geen zwoele vrijpartij zoals in de Titanic, maar vrij klinisch en professioneel met veel oog voor hygiene. Het werk is wat dat betreft net zo inspannend als het werk van een masseuse die wel vanaf 11 mei aan de slag mocht gaan", aldus Anna.

De belangenvereniging heeft daarom een voorstel ingediend om sekswerk eerder dan 1 september weer mogelijk te maken. In het voorstel staat onder meer dat zowel de sekswerker als de klant latex handschoenen en mondkapjes moeten dragen, dat orale seks en zoenen niet is toegestaan en dat seks alleen wordt aangeboden in posities waar men met het gezicht van elkaar wegkijkt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.