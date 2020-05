In de omgeving van het Westelijk Havengebied in Amsterdam zijn woensdag opnieuw vijftien taxi's in beslag genomen. De taxi's stonden aan de openbare weg geparkeerd, maar hebben een geschorst kenteken en zijn niet verzekerd.

In april werden van hetzelfde taxibedrijf al zeventig taxi's om dezelfde reden in beslag genomen. De taxi's stonden dit keer geparkeerd aan de straat Heining. Tegen het bedrijf wordt proces-verbaal opgemaakt.

Veel taxichauffeurs zitten in de huidige coronacrisis zonder werk. Om de dure taxiverzekering en de wegenbelasting uit te sparen, hebben sommige chauffeurs besloten hun wagen tijdelijk te schorsen. Dat is toegestaan, maar de auto mag dan niet aan de openbare weg staan, ook niet op een parkeerplaats.