Een 22-jarige automobilist is woensdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de Cornelis Lelylaan in de Amsterdamse wijk Slotervaart. Door gevaarlijk rijgedrag verloor hij volgens de politie de macht over het stuur.

Het ongeval gebeurde rond 22.30 uur bij de afrit van de A10. De auto raakte volgens omstanders een stoeprand toen deze met hoge snelheid 'driftend', waarbij de auto opzettelijk in overstuur wordt gebracht, door de bocht ging. De auto kwam in de berm tegen een boom tot stilstand.

De automobilist is met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. Zijn bijrijder bleef ongedeerd.