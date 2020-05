De politie heeft vrijdagavond vier jongeren opgepakt in het centrum van Amsterdam. Een van hen gooide tijdens zijn vlucht een pistool op straat en is dinsdag in bewaring gesteld, meldt de politie.

De politie kreeg vrijdag een melding dat iemand door de vier jongens werd achtervolgd. Agenten in burger hielden de groep jongeren tegen.

Volgens de melder had een van de jongeren een mes bij zich. Toen de agenten de jongeren fouilleerden, sloeg een van hen op de vlucht.

Tijdens het rennen gooide hij een pistool weg. Hij kon uiteindelijk opgepakt worden. Ook drie anderen werden aangehouden, wegens het belemmeren van een aanhouding en belediging.

De verdachte die in bezit was van het vuurwapen is dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die besloot dat hij nog zeker veertien dagen vast blijven zitten.