Moskee Taibah aan Kraaiennest in Amsterdam-Zuidoost krijgt 115.000 euro van de gemeente. Dat geld is bedoeld om van het gas af te kunnen gaan.

Dat laat stadsdeel Zuidoost vandaag weten. Stadsdeelbestuurder Dirk de Jager zal het geldbedrag tijdens het Suikerfeest komen overhandigen aan de geestelijke leider van de moskee.

Volgens het stadsdeel wordt het 'de eerste energieneutrale moskee van Nederland' en is dat een bescheiden feestje waard.

De moskee gaat van verwarmen op gas over naar verwarmen op elektriciteit. De elektriciteit wordt volledig zelf opgewekt, met maar liefst driehonderd zonnepanelen op het dak. De CV-ketel wordt vervangen door een warmtepomp en er komt vloerverwarming in de plaats van radiatoren.

Volgens De Jager past dit bij de ambitie van de stad om in 2040 helemaal van het gas af te zijn. "We hebben met zijn allen de opgave om beter voor onze planeet te zorgen. Daarom ben ik ook zo blij met de stappen die we nu zetten. Insteek is dat inwoners niet meer gaan betalen voor de energienota en dat de energietransitie banen oplevert voor onze inwoners."