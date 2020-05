Bij de verzorgingshuizen in Amsterdam wordt hard nagedacht over of en hoe bewoners weer bezoek kunnen gaan ontvangen. Verpleeghuizen in Nederland mogen vanaf 25 mei in principe bezoek weer toelaten.

"Het moet verantwoord, veilig en verstandig", laat Amstelring weten aan AT5. In de stad heeft Amstelring 22 verzorgings- en verpleeghuizen, zoals het Leo Polakhuis in Nieuw-West en de Rietvinck in de binnenstad.

De deuren van elke locatie worden niet meteen geopend voor alle visite. "Het is bij Amstelring sowieso altijd maatwerk. Elke gebouw zit anders in elkaar", klinkt het. Daarnaast zal bezoeken lastiger worden als er bewoners zijn die besmet zijn met het coronavirus. "Dat zijn we allemaal aan het inventariseren."

De familie van de bewoners wordt ingelicht hoe het er voor staat met de bezoekregeling van 25 mei. Het gaat er dan over of er bezoek op de kamers kan, of dat er aparte bezoekruimtes moeten worden ingericht en of het überhaupt verantwoord is om te komen.

En als bezoek mogelijk is dan zijn er veel instructies waar men zich aan moet houden, zoals een gezondheidscheck bij de deur. "We zorgen voor een hele kwetsbare groep mensen en daar voelen we ons heel verantwoordelijk voor. Het moet veilig zijn voor iedereen in het tehuis."

