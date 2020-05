Een derde verdachte is aangehouden wegens het belagen van een homostel in Amsterdam op Eerste Paasdag, zo bevestigt een politiewoordvoerder woensdag aan NU.nl. Eerder werden al een vijftienjarige jongen en een twintigjarige man opgepakt in verband met betrokkenheid bij het incident.

De derde verdachte betreft een 21-jarige man uit Amsterdam. Volgens de advocaat van de slachtoffers gaat het om een verdachte die het stel bespuugd heeft, maar dat kon de politiewoordvoerder nog niet bevestigen. De precieze betrokkenheid van de 21-jarige Amsterdammer wordt onderzocht.

De confrontatie tussen de slachtoffers en een groep jongens vond plaats op Eerste Paasdag in de Molukkenstraat. Het stel liep hand in hand op straat toen ze de groep passeerden om boodschappen te doen. De twee werden uitgescholden en zouden ook bespuugd zijn.

Meerdere aahoudingen in verband met dit incident worden niet uitgesloten. De politie zet het onderzoek dan ook door.

Homostel later nog een keer belaagd

Het homostel is na Eerste Paasdag nog een keer belaagd. De mannen zouden opnieuw hand in hand hebben gewandeld in het Amsterdamse stadsdeel Oost.

Een groep jongeren maakte opmerkingen over hun geaardheid. Daarna zou een van hen van achteren onderuit zijn geschopt. Voor dit incident is nog niemand aangehouden. De groep vluchtte toen agenten ter plaatse kwamen.

Het onderzoek naar beide incidenten is nog in volle gang.