Een politieachtervolging in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West is in de nacht van dinsdag op woensdag geëindigd met een ongeluk. De aangehouden verdachte raakte hierbij gewond en is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 4.00 uur op de Burgemeester Vening Meineszlaan. De verdachte moest uitwijken voor een politieauto, knalde op drie geparkeerde auto's en kwam vervolgens tot stilstand.

De man probeerde vervolgens te voet te vluchten, maar kon iets verderop in de Jacob Melkmanstraat worden aangehouden. Hij is door zijn verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

De verdachte heeft door het ongeluk voor flink wat schade gezorgd. Een van de geparkeerde auto's is total loss en ook de andere twee auto's kunnen waarschijnlijk niet meer gebruikt worden.

Het is nog niet bekend waarom de politie de man achtervolgde.