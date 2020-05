Het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) heeft samen met de TU Delft in kaart gebracht in hoeverre het mogelijk is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden in de hoofdstad. Volgens onderzoeker Achilleas Psyllidis is dat ingewikkeld.

De onderzoekers hebben een zogeheten 3D-socialdistancingkaart van de stad gemaakt. De digitale kaart toont aan in hoeverre er ruimte is voor die 1,5 meter afstand. Op de Wallen en ook in de Jordaan kleurt de kaart bijvoorbeeld rood.

De gemeente Amsterdam broedt nog op maatregelen om in de smalle straten van de stad de anderhalvemetersamenleving vorm te geven. Over de digitale kaart is de gemeente in elk geval enthousiast.

De 3D-socialdistancingkaart zal nog doorontwikkeld worden. "Zo kan Amsterdam zien op welke plekken het moeilijk is om 1,5 meter afstand te kunnen houden. En als het nodig is, kunnen ze op plaatselijk niveau andere afspraken maken", aldus Psyllidis.

