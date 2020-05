Twee zwanen hebben hun nest gebouwd in de berm van de Stadhouderskade in Amsterdam. Buurtbewoners hebben de omgeving van het nest afgeschermd met lint, gaas en hekken zodat de dieren in rust kunnen broeden.

Omwonenden vinden het prachtig om te zien. "Het zijn de bekendste buurtbewoners van dit gebied van de Stadhouderskade", vertelt een omwonende die vlak naast het nestje woont tegen een verslaggever van AT5. "De twee zwanen hebben ook namen gekregen: Sally en Harry."

Door de betrekkelijke rust die sinds de coronacrisis heerst in het normaal drukke gebied besloten de zwanen dat de berm van de Stadhouderskade een goede plek was om een nest te maken.

Volgens een buurtbewoner die naast de zwanen woont, worden de dieren goed in de gaten gehouden. "Mensen bellen ook als er passanten zijn die er een beetje te lang in de buurt blijven. Dus we beschermen ze met zijn allen!"