De gemeente Amsterdam heeft in 2019 een groter aandeel van de loonkosten uitbetaald aan extern personeel dan een jaar eerder. De stijging is opvallend omdat de gemeente in het jaarverslag van 2019 schrijft dat het tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt is.



Het percentage loonkosten van extern personeel ging van 19,6 procent in 2018 naar 21,4 procent in 2019. In totaal heeft de gemeente Amsterdam vorig jaar 306 miljoen euro uitgegeven aan extern personeel.

Eerder gaf wethouder Touria Meliani (Personeel en Organisatie) aan dat de gemeente meer uitzendkrachten in vaste dienst zou gaan nemen. Zo werden in 2019 driehonderd externe medewerkers onder contract genomen. Daarnaast werd met vakbonden afgesproken dat uitzendkrachten vanaf 2020 na twee jaar een vast contract krijgen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Echter, "door de krappe arbeidsmarkt, landelijke wetgeving die zzp'erschap stimuleert en de grote bouwopgave in de stad is het terugdringen van extern personeel een zeer complexe zaak", schrijft de gemeente. "Desondanks zet het college alles op alles om het percentage te laten dalen." Het meeste externe personeel werd vorig jaar ingezet voor de programma's 'grond' en 'verkeer, vervoer en waterstaat'.

Volgens een woordvoerder van wethouder Meliani zal het beleid om het aandeel uitzendkrachten terug te dringen pas na twee jaar terug te zien zijn in de cijfers. "Het blijft niet bij holle retoriek op dit punt. Het heeft echt de aandacht van het college om het zo laag mogelijk te krijgen, richting het streefpercentage van tien procent."