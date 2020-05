Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag twintig maanden cel geëist tegen een 62-jarige man uit Amsterdam voor zijn betrokkenheid bij het oplichten van tien Franse bedrijven.

De Amsterdammer maakte deel uit van een groep die naar schatting 4,5 miljoen euro buit maakte bij het frauderen van de bedrijven. Daarvan kon 2,5 miljoen euro tijdig worden getraceerd. Dat deel is weer teruggestort aan de rechtmatige eigenaren.

De Franse bedrijven werden per mail benaderd met het verzoek betalingen voortaan naar een ander rekeningnummer over te maken. Het waren vooral huurbetalingen. Zodra het geld was overgemaakt naar het gewijzigde rekeningnummer, werd het doorgesluisd naar rekeningen van bedrijven in het Midden-Oosten.

De vier andere verdachten zijn afkomstig uit Dordrecht (52 jaar oud, eis 48 maanden cel), Zuidwolde (52 jaar oud, eis 24 maanden cel, Bussum (36 jaar oud, eis tien maanden cel) en Holten (62 jaar oud, eis vier maanden cel).