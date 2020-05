Een arrestatieteam van de politie is maandagochtend een appartement aan de Eef Kamerbeekstraat op het Amsterdamse Zeeburgereiland binnengevallen.

Volgens een omstander is er zeker één man opgepakt. Op foto's is te zien dat leden van het team met onder meer een kettingzaag het appartementencomplex in liepen.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het gaat om een actie in een lopend onderzoek, waar op dit moment nog niet meer informatie over gegeven kan worden.