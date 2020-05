De rechtbank Amsterdam houdt vanaf maandag ook zittingen in vier zalen van het World Trace Center (WTC) in Amsterdam.

De rechtbank behandelt hier met name kantonzaken, maar ook handels- en bestuursrechtzaken.

In de anderhalvemeterrechtbank kunnen niet alle zittingszalen gebruikt worden, terwijl de rechtbank zoveel mogelijk zittingen wil houden om de achterstanden als gevolg van de coronacrisis in te lopen. Daarom is gezocht naar een oplossing buiten de eigen deuren.

Om de hoek, in het Conference Center van het WTC-gebouw, beschikt de rechtbank de komende drie maanden over een eigen vleugel met vier zittingszalen en een receptie. In de vier zalen zullen wekelijks gemiddeld zo'n tachtig zaken worden behandeld.