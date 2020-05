De A10 bij knooppunt Watergraafsmeer in de richting van Utrecht/Den Haag is afgesloten vanwege een beschadigd viaduct. Een deel van een zijwand is losgekomen. Ook rijden er geen treinen tussen Amsterdam en Diemen.

Team Hoofdwegen Amsterdam laat via Twitter weten dat er geen gewonden zijn gevallen, maar dat er wel wat schade is.

De ANWB adviseert het verkeer vanuit Zaanstad om te rijden via de Coentunnel. Het is nog niet duidelijk wanneer de weg weer vrij is en wanneer de treinen weer kunnen rijden.