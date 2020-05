Een twintigjarige automobilist is in de nacht van zondag op maandag aangehouden na een wilde achtervolging door de Amsterdamse Transvaalbuurt.

Agenten wilden de bestuurder van de auto controleren toen hij reed over de Pretoriusstraat, maar de man besloot met hoge snelheid weg te rijden.

De politie zette met motoragenten de achtervolging in. De man, die meerdere verkeersovertredingen beging, knalde bij zijn vlucht op een geparkeerde auto. Hij probeerde daarna weg te rennen, maar agenten konden hem aanhouden.

De man is een bekende van de politie. Hij is na een verhoor weer vrijgelaten, maar zijn rijbewijs is wel ingenomen.