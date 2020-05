Het Amsterdamse handelshuis ACT Commodities doneert 310.000 mondkapjes aan het Amsterdam UMC en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) om de tekorten aan te vullen.

Voor het initiatief zette ACT Commodities een eigen handelslijn op, waar ook een blauwdruk van opgevraagd kan worden. Hierdoor kunnen andere partijen zien waar ze de mondkapjes het beste kunnen aanschaffen.

Bram Bastiaansen, oprichter van ACT Commodities, hoopt hiermee te kunnen bijdragen aan de veiligheid van zorgmedewerkers. "Juist in deze tijd is het belangrijk om als organisatie verder te kijken dan alleen naar de eigen business. In plaats van geld te doneren en verder achterover te leunen, steken we liever onze armen uit de mouwen terwijl we echt iets bijdragen aan de lokale gemeenschap."

Na de donatie zullen het Amsterdam UMC en het LCH de mondkapjes verdelen over afdelingen waar ze het hardst nodig zijn. "De mondkapjes zijn heel welkom. Er is helaas nog steeds schaarste aan kwalitatief hoogwaardige mondkapjes. Zorgmedewerkers moeten zekerheid hebben dat ze hun werk op een veilige manier kunnen doen", aldus Yvo Roos, neuroloog in het UMC.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.