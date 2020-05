Openbaarvervoerbedrijf GVB verkoopt sinds kort mondkapjes in snoepautomaten op stations. Per 1 juni moeten reizigers verplicht een mondkapje dragen in het openbaar vervoer.

Het gaat hierbij om niet-medische mondkapjes. Reizigers kunnen voor 10 euro tien exemplaren uit de automaat kopen.

Op dit moment worden de mondkapjes alleen nog verkocht op het Amsterdamse Centraal Station, het Weesperplein en de Burgemeester de Vlugtlaan.

Vanaf donderdag worden ze ook verkocht bij Service- en Ticketwinkels op het Centraal Station, bij Bijlmer ArenA, bij Zuid en bij Noord.

"Daarbij onderzoeken we of ze binnenkort op nog meer plekken verkocht kunnen worden", aldus een woordvoerder van het GVB.

