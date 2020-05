De actie van bekende theatermakers om het in nood verkerende Polanentheater in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt te redden, heeft zaterdag meer dan 60.000 euro opgebracht. Daarmee is het theater voorlopig uit de zorgen.

Tijdens de uitzending, die gepresenteerd werd door Frits Sissing, verzorgden onder anderen René van Kooten, Tessa Sunniva van Tol, Anouk Maas, Vajèn van den Bosch, Willemijn Verkaik en Tony Neef een optreden.

De exacte opbrengst (61.775,85 euro) werd aan het eind van de avond bekendgemaakt. Het bedrag werd met gejuich en tranen ontvangen. "Ik ben iedereen zo ontzettend dankbaar. Fantastisch", zei theaterdirecteur Edwin van Veen, die aanvankelijk hoopte op een bedrag van 50.000 euro.

Eind april uitte Van Veen al een noodkreet bij de gemeente omdat de inkomsten sinds de coronacrisis volledig weg waren gevallen. "Als we nu niks binnenkrijgen, dan is het gauw klaar", vertelde Van Veen destijds aan regiopartner AT5.