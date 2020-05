Meerdere BN'ers uit de theaterwereld doen zaterdag mee aan een crowdfundingsactie om het Polanentheater in Amsterdam te redden. Via een livestream op Facebook wordt er zes uur lang aandacht gevraagd voor het theater.

Tijdens de uitzending, die gepresenteerd wordt door Frits Sissing, verzorgen onder anderen René van Kooten, Tessa Sunniva van Tol, Anouk Maas, Vajèn van den Bosch, Willemijn Verkaik en Tony Neef een optreden.

De zes uur durende uitzending is de afsluiting van de actie 'Red het Polanentheater'. Eerder werden theatermakers opgeroepen om een ludieke actie te bedenken om het theater in de Spaarndammerbuurt te behouden. Ook is er een petitie gestart.

Eind april uitte theaterdirecteur Edwin van Veen een noodkreet bij de gemeente, omdat de inkomsten sinds de uitbraak van het coronavirus volledig wegvielen. "Als we nu niks binnenkrijgen, dan is het gauw klaar", zei Van Veen tegen regiopartner AT5.