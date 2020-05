Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam wil kijken of het mogelijk is om zogeheten lokagenten in te zetten om geweld en intimidatie jegens homoseksuelen tegen te gaan. Dat zegt ze vrijdag in Het Gesprek met de Burgemeester van AT5.

Ondanks dat de inzet van lokagenten volgens Halsema "ingewikkeld" is, wil ze kijken of het mogelijk is. "Het Openbaar Ministerie heeft hier moeite mee, dat is ook de partij die de beslissing neemt. Dat doe ik niet, maar ik wil het wel opnieuw met het OM bespreken", aldus de burgemeester.

Halsema vindt het belangrijk om naar de inzet van lokagenten te kijken, ondanks dat deze maatregel nogal omstreden is. "De norm moet heel helder zijn: ongeacht je seksuele geaardheid, ongeacht je gender, moet je je in Amsterdam volledig vrij, welkom en vrolijk kunnen voelen. En als daar permanent dreiging is, dan moeten we daar alle middelen, en ook creatieve middelen, bij overwegen. En dat geldt ook voor deze."

Halsema zal de inzet van lokagenten binnenkort bespreken in het driehoeksoverleg tussen burgemeester, OM en politie.