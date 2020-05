De politie heeft woensdagmiddag in een personenauto in een parkeergarage in de Amsterdamse wijk Slotervaart een partij van 54 kilo cocaïne aangetroffen. Er werden twee mannen en een vrouw aangehouden.

De politie ontving woensdagmiddag een melding van een verdachte situatie rond een voertuig. Agenten kwamen ter plaatse en achtervolgden de auto enige tijd. In de parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Slotervaart stapte een van de inzittenden uit, waarna hij in een ander voertuig stapte.

Omdat de agenten vermoedden dat het hier om een drugsdeal ging, besloten ze in te grijpen. Ze doorzochten de auto's en troffen in een van de voertuigen meerdere pakketjes met in totaal een hoeveelheid van 54,2 kilogram cocaïne aan. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 1,3 miljoen euro.

De drie betrokkenen werden aangehouden. Het gaat om een 56-jarige vrouw uit Rotterdam en twee Amsterdamse mannen van 36 en 39 jaar oud.

Er werd een onderzoek naar de drugs gestart en dat leidde tot de vondst van 12.000 euro contant geld en twee busjes pepperspray in twee woningen. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak. De partij cocaïne is inmiddels vernietigd.

De verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris, die hun voorarrest verlengde met veertien dagen.