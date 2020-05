De politie is op zoek naar getuigen van een gewelddadige beroving die in de nacht van woensdag op donderdag plaatsvond op de Zuiderzeeweg in Amsterdam-Oost.

De beroving vond rond 1.15 uur plaats. Er waren volgens de politie in ieder geval twee verdachten bij betrokken. De personen beroofden een vrouw van haar persoonlijke bezittingen. Het slachtoffer raakte bij de overval gewond en moest behandeld worden in het ziekenhuis.

Na de beroving vluchtten de daders in een grijze auto in de richting van de IJburglaan. De recherche is op zoek naar getuigen die meer van het incident weten.