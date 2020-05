Een arrestatieteam van de politie is donderdag een woning in het centrum van Amsterdam binnengevallen, omdat er op sociale media een video met daarin een vuurwapen circuleert. Een 29-jarige Amsterdammer is aangehouden.

In de video werd gedreigd met een vuurwapen. Personen die zogeheten drillrap maken, kunnen worden aangehouden op verdenking van wapenbezit.

De politie doorzocht donderdag de woning van de 29-jarige Amsterdammer. Hierbij werd het vuurwapen niet aangetroffen, maar wel munitie. De recherche nam dit in beslag en de verdachte werd aangehouden.

Inmiddels is de Amsterdammer weer op vrije voeten, maar hij blijft verdachte in het onderzoek.