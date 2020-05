De veertien uitgeprocedeerde asielzoekers die vorige week werden aangehouden in de parkeergarage Kempering in Amsterdam-Zuidoost worden vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM).

Het OM vervolgt hen wegens huisvredebreuk en het kraken van een ontruimd gebouw, meldt Het Parool vrijdag. De asielzoekers weigerden te vertrekken uit de garage, terwijl de gemeente had gewaarschuwd dat iedereen die zich na de ontruiming nog in de garage bevond zou worden opgepakt.

Het gaat om mannen van tussen de 19 en 37 jaar oud. De meesten zijn afkomstig uit Gambia, anderen komen uit Guinee-Bissau en Senegal. Van drie mannen is de nationaliteit onbekend. De groep maakt deel uit van het collectief We Are Here, dat aandacht vraagt voor het lot van uitgeprocedeerde asielzoekers.