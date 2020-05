Het is vanaf volgende week weer toegestaan om in het weekend door het centrum van Amsterdam te varen. Het gemeentebestuur trekt het verbod op de plezier- en passagiersvaart in, zo is vrijdag bekendgemaakt.

Het besluit is een versoepeling van de gedeeltelijke lockdown, die was ingevoerd in de strijd tegen het coronavirus.

De grachten in het centrum van Amsterdam waren sinds begin april in het weekend afgesloten voor de pleziervaart. Het mooie weer kon volgens de gemeente "aanlokkelijk zijn voor booteigenaren om eropuit te trekken".

Mensen met boten die onder de bruggen door passen, kunnen dit weekend al gaan varen. Boten waarvoor de brug open moet, moeten wachten tot 21 mei. Dan wordt de reguliere bediening van sluizen en bruggen hervat.

Andere coronaregels op het water blijven wel van kracht. Zo mogen er maximaal twee personen aan boord zijn, inclusief de schipper. Voor huishoudens geldt een uitzondering.

