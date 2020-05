De politie heeft donderdagochtend een 46-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt ervan verdacht op 15 januari een verdacht pakket voor het Israëlische restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg in Amsterdam-Zuid te hebben geplaatst.

Vanwege het verdachte pakket werd de nabije omgeving van het restaurant urenlang afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse en onderzocht het pakket. HaCarmel is al vaker doelwit geweest van bedreigingen en vernielingen.

Door het uitgebreide onderzoek van de recherche in deze zaak is in de afgelopen periode een verdachte in beeld gekomen.

De politie benadrukt wel dat het een andere verdachte betreft dan de 31-jarige man die op 8 mei werd aangehouden bij hetzelfde restaurant op verdenking van vernieling en brandstichting.