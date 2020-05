Een 63-jarige man die op 5 oktober vorig jaar zijn buurman neerstak tijdens een psychose in appartementencomplex in het Amsterdamse Osdorp, heeft donderdag tbs opgelegd gekregen. Doordat hij tijdens de aanval ontoerekeningsvatbaar was, hoeft de man niet naar de gevangenis.

De man stak zijn buurman meerdere malen met een keukenmes in zijn buik, waarbij hij onder meer de maag en een slagader raakte.

Het slachtoffer liep zowel lichamelijk letsel als een psychologisch trauma op door de aanval. De dader moet hem daarom ruim 12.000 euro schadevergoeding betalen.

Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat de dader tijdens de aanval aan waanbeelden leed. Zo dacht hij onder meer dat het slachtoffer geld van zijn rekening had gepind en hem wilde laten opsluiten in een tehuis. De rechter acht het daarom van belang dat de man zo snel mogelijk behandeld kan worden.