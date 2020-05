De Uitmarkt 2020 gaat door, maar vanwege de coronamaatregelen wel in aangepaste vorm. Het evenement, traditioneel het startsein van het Nederlandse culturele seizoen, bestaat dit jaar uit een mix van digitale voorstellingen en live-optredens met weinig publiek.

De Uitmarkt vindt plaats op 28, 29 en 30 augustus, "op binnenlocaties met beperkt publiek, online via livestreams en op tv", aldus de organisatie van het festival.

Tijdens het drie dagen durende festival is het dit jaar mogelijk om ten minste 25 podia en concertzalen 'online' te bezoeken. Net als de eerdere edities is ook deze bijzondere 43e editie gratis voor publiek.



De organisatie van de Uitmarkt komt in juni ook met een online platform waarop tegen betaling voorstellingen van artiesten bekeken kunnen worden. De opbrengsten daarvan gaan naar de artiesten en instellingen.

