De A10 in de richting van het knooppunt Coenplein is woensdagmiddag gesloten door een ongeval.

Bij het ongeluk zijn zes voertuigen betrokken, meldt de ANWB. De hulpdiensten zijn ter plaatse.

Het verkeer kan voorlopig omrijden via A10 Zuid of West, door de Coentunnel. Het is nog onbekend hoelang de weg afgesloten blijft.