De politie heeft een zestienjarige jongen aangehouden, die ervan wordt verdacht meerdere vrouwelijke buschauffeurs te hebben bespuugd. Achteraf zou de jongen hebben geroepen dat hij corona had, zo bevestigt een woordvoerder van de politie woensdag.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zit de verdachte sinds 8 mei vast. Zijn zaak komt maandag voor bij de kinderrechter.

Op 17 maart vond het eerste incident plaats in een bus. De jongen zou daarin zijn gestapt bij het Frederik Hendrikplantsoen en het lint, dat de anderhalvemeterafstandregel markeert, hebben genegeerd. Hij spuugde de chauffeur in het gezicht en riep vervolgens dat hij het coronavirus had.

In april sloeg de vermeende coronaspuger nogmaals toe in West. Opnieuw was een vrouwelijke buschauffeur hiervan het slachtoffer.

Het GVB deelde daarop beelden van de incidenten met de politie. Al snel werd de jongen door meerdere mensen herkend. Hij werd daarop aangehouden.