De politie is op zoek naar een persoon die begin mei een grote hoeveelheid lege jerrycans en vaten heeft gedumpt op de Dokter Meurerlaan in Osdorp en op een parkeerplaats in de straat Spieringhorn in Geuzenveld.

De afvaldumpingen hebben waarschijnlijk plaatsgevonden op 3 of 4 mei. Het gaat vermoedelijk om bedrijfsafval.

De politie gaat uit van een verband tussen beide dumpingen en komt graag in contact met mensen die meer weten of iets hebben gezien.