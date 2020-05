De woning aan de Pontsteiger waar de politie vorige maand een enorme hoeveelheid aan contant geld aantrof, is dinsdag op last van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor drie maanden gesloten.

Bij een inval half april trof de politie in de woning 200.000 euro aan. In de parkeerplaats van het appartementencomplex werden vervolgens nog twee tassen met in totaal 485.000 euro gevonden. Verder lag er onder meer een vuurwapen, drugs en dure kleding.

Uit onderzoek is gebleken dat het pand, dat feitelijk niet wordt bewoond, gold als een zogenoemde doorvoerwoning. Na de vondst van de spullen werden vorige maand drie mensen aangehouden op verdenking van witwassen.

"De aanwezigheid van drugs, wapens en grote hoeveelheden contant geld vormen een gevaar voor de openbare orde en kunnen leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast en de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten", meldt de gemeente. "Om deze situatie te beëindigen, is de woning per direct voor drie maanden gesloten."