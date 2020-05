De gemeente Amsterdam gaat intensiever samenwerken met woningcorporaties en maatschappelijke dienstverleners om te voorkomen dat de coronacrisis grote financiële problemen veroorzaakt bij huurders.

Dat verklaart wethouder Marjolein Moorman dinsdagmiddag. "De coronacrisis heeft grote gevolgen voor huurders die een deel van hun inkomen zijn verloren. Het is belangrijk dat we huurders juist in deze zware periode niet in de steek laten en zo vroeg mogelijk helpen."

Volgens de gemeente is de intensieve samenwerking "hoognodig". Tot nu toe hebben 1100 huurders van woningen en ook 1500 huurders van bedrijfspanden zich gemeld wegens dreigende huurachterstanden door wegvallende inkomsten.

Zij zullen allen een hulpaanbod krijgen, waarin bijvoorbeeld uitstel wordt gegeven voor het betalen van de huur. Een groot deel van deze groep kan waarschijnlijk ook aanspraak maken op inkomensregelingen en tegemoetkomingen van de overheid.

De gemeente, wooncorporaties en andere dienstverleners werken al langer samen om financiële problemen bij huurders aan te pakken. Deze aanpak wordt tijdens de coronacrisis geïntensiveerd.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.