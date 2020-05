Theater Bellevue aan de Leidsekade in Amsterdam programmeert van 2 tot 6 juni een voorstelling voor maximaal dertig bezoekers. Het theater wil niet afwachten of het kabinet de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen op 1 juni doorzet, zegt directeur Jeannette Smit. "Als we toch niet open mogen, krijgen kaarthouders hun geld terug."

Het kabinet maakte vorige week bekend dat theaters, bioscopen en restaurants vanaf 1 juni weer gedeeltelijk open mogen met een maximum van dertig bezoekers. Een week voor de versoepeling wordt gekeken of deze doorgang kan vinden.

"We doen het liever zo dan dat we gaan wachten tot 1 juni. We staan te popelen om weer open te gaan", zegt Smit. "Het kost ons als podium best wel geld om voorstellingen aan te bieden voor dertig bezoekers, maar we willen gewoon weer mensen kunnen ontvangen."

Om de bezoekers veilig te kunnen ontvangen, is de indeling van de zaal aangepast. "We hebben een proefopstelling gemaakt en er is geen tribune meer. Het is een andere beleving, maar mensen moeten het gevoel hebben dat ze veilig kunnen zitten", verklaart de directeur.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.