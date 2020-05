Een man is in de nacht van maandag op dinsdag zwaargewond geraakt nadat hij met zijn auto over de kop sloeg bij een eenzijdig ongeval op het Stadionplein in Amsterdam.

Het ongeval gebeurde rond 1.00 uur. De auto is vermoedelijk uit de bocht gevlogen, waarna hij over de kop sloeg. Het voertuig kwam tegen twee geparkeerde auto's tot stilstand.

Toegesnelde hulpdiensten troffen een zwaargewonde man onder de auto aan. Hij was niet meer aanspreekbaar. Het gaat vermoedelijk om de automobilist.

Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de aanleiding van het ongeval en roept getuigen op om zich te melden.