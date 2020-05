De man die vrijdagochtend werd aangehouden op verdenking van vernieling en brandstichting bij een Israëlisch restaurant aan de Amstelveenseweg in Amsterdam-Zuid moet langer blijven vastzitten, meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Saleh A. is maandagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die hem voor een periode van veertien dagen in bewaring heeft gesteld. De rechter-commissaris houdt er ernstig rekening mee dat de verdachte wederom soortgelijke feiten zal plegen.

A. stond vrijdag met een stalen buis voor een vernielde ruit van het restaurant en had een aansteker in zijn hand. Hij weigerde beide voorwerpen te laten vallen toen de politie daarom vroeg. Agenten moesten pepperspray gebruiken om hem in de boeien te kunnen slaan.

In november 2017 sloeg A. al eens de ruiten van restaurant HaCarmel in en stal hij de Israëlische vlag. De Syriër verklaarde destijds dat zijn handelen voortkwam uit frustratie over de politiek van Israël ten aanzien van de Palestijnen.

A. werd in 2018 veroordeeld tot tien weken gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk en met een proeftijd van twee jaar.