Het homostel dat twee keer binnen een maand werd aangevallen wil verhuizen uit Amsterdam, laten ze maandag weten na aangifte bij de politie.

De mannen werden op Eerste Paasdag uitgescholden en bespuugd toen ze hand in hand liepen door de Molukkenstraat in Amsterdam. Ook werd een van hen in het gezicht gespuugd. De politie hield toen twee mannen aan.

Zondag was het opnieuw raak. Ze kregen door jongeren opmerkingen naar hun hoofd geslingerd vanwege hun geaardheid in Amsterdam-Oost. De groep sloeg op de vlucht toen de politie ter plaatse kwam. Eén man werd wel staande gehouden.

"Het is een illusie dat Amsterdam de homohoofdstad is", zegt Fabio, een van de mannen, die naar eigen zeggen vanwege zijn geaardheid van Brazilië naar Nederland was verhuisd, bij AT5.

De politie neemt de zaak hoog op en is een onderzoek gestart naar het voorval.