Dierentuin ARTIS gaat vanaf woensdag weer open voor publiek. In eerste instantie zijn alleen leden van het dierenpark welkom, zo heeft ARTIS maandag bekendgemaakt.

De leden moeten voorafgaand aan een bezoek een starttijd reserveren. Per dag mag ARTIS een maximumaantal leden toelaten. Hoeveel dat er zijn, is niet bekendgemaakt. Ook is niet bekend wanneer het park weer opengaat voor reguliere bezoekers.

ARTIS roept bezoekers op niet met het openbaar vervoer naar de dierentuin te reizen, maar uitsluitend met de auto, op de fiets of lopend te komen. Zo wil het dierenpark de druk op het openbaar vervoer beperken.

ARTIS sloot op 16 maart noodgedwongen de deuren om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tijdens de sluiting was er ook goed nieuws, want op 4 mei kwam er voor het eerst in drie jaar een Aziatische olifant ter wereld.