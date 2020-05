De politie heeft maandagochtend een lichaam aangetroffen in het water bij De Boelelaan in de Amsterdamse wijk Buitenveldert.

Specialisten van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) zijn ter plaatse. Het is nog onbekend of de persoon door een misdrijf om het leven is gekomen.

Eerder op maandag werd ook een lichaam gevonden ter hoogte van het Oosterdok. Ook daar doet de LTFO onderzoek.