Het aantal Amsterdammers met schulden zal flink toenemen door de coronacrisis. Dat verwacht wethouder Marjolein Moorman. Zij vreest dat mensen bijvoorbeeld in de knel komen omdat ze hun baan kwijtraken of hun vaste lasten niet meer kunnen betalen.

"Je ziet dat de armoede in de stad toeneemt door de huidige situatie. En dat er veel financiële stress is in huishoudens.", zegt de wethouder, die onder meer armoede en schuldhulpverlening in haar pakket heeft zitten.

"Mensen hebben echt ontzettend veel zorgen over hoe ze het einde van de maand halen. Dat soms een heel groot deel van het inkomen weg komt te vallen. Daar maak ik me natuurlijk ontzettend veel zorgen over."

Ze roept Amsterdammers op om op tijd aan de bel te trekken bij instanties. "Op de langere termijn zullen we vrees ik zien dat meer mensen zich ook melden voor schuldhulpverlening. Omdat ze in deze tijd in de problemen zijn gekomen met het betalen van hun vaste lasten bijvoorbeeld."

