Bij een schietpartij op de Parlevinker in Amsterdam-Noord is zaterdagavond een gewonde gevallen. De politie is op zoek naar de schutter en doet een oproep aan getuigen om zich te melden.

Even voor 22.00 uur werden in de buurt van een coffeeshop meerdere schoten gelost. Op het moment dat de politie arriveerde, was de dader al op de vlucht geslagen.

Het 21-jarige slachtoffer werd met schotwonden naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is momenteel stabiel, meldt de politie zondag.

Agenten droegen uit voorzorg extra zware kogelwerende vesten. Ook is er met een politiehelikopter gezocht naar de dader of daders, maar zij zijn niet aangetroffen.

De politie is gestart met een buurtonderzoek en vraagt getuigen om zich te melden. Daarbij wordt vooral een oproep gedaan richting de mensen die zaterdagavond om de plaats delict stonden en mogelijk meer weten.