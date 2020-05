Bij een schietpartij op de Parlevinker in Amsterdam-Noord is zaterdagavond een gewonde gevallen. De daders zijn nog voortvluchtig, meldt de politie op Twitter.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn of haar toestand en identiteit is nog niets bekend.

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De politie doet verder onderzoek.