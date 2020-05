In de Padangstraat in Amsterdam-Oost is zaterdagavond een gewonde gevallen bij een steekpartij. De politie heeft drie personen aangehouden.

De gewonde persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Ook is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn.

De straat is afgezet en de politie doet onderzoek.