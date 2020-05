In het Vondelpark was het vanwege het zomerse weer zaterdagmiddag erg druk. Vanwege de toestroom van bezoekers zijn de zijingangen gesloten. Voor de hoofdingangen stond een rij van mensen die het park in wilden.

In de laatste tijd worden de zijingangen vaker gesloten in de weekenden. De gemeente hoopt hiermee de drukte enigszins te beperken.

Bezoekers kunnen het Vondelpark alleen in bij de hoofdingangen aan het Leidseplein en de Amstelveenseweg.

Pas wanneer de drukte in het park afneemt, mogen mensen het park weer vrijuit betreden.