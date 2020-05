De horeca in Amsterdam wil duidelijkheid van de gemeente over de manier waarop ze invulling moeten geven aan de voorwaarden die het kabinet stelde bij de heropening van terrassen en horecagelegenheden.

Het kabinet kondigde woensdag aan enkele coronamaatregelen op termijn te willen versoepelen. Een van die versoepelingen was de boodschap dat horecagelegenheden en terrassen vanaf 1 juni weer hun deuren mogen openen, mits er niet meer dan dertig personen aanwezig zijn.

Dat was voor veel horecagelegenheden een grote opluchting. Echter kampen veel Amsterdamse horecaondernemers nog met veel vragen. Ze missen nog een protocol of actieplan waarin wordt beschreven hoe ze zich het beste kunnen houden aan de maatregelen die blijven gelden, zoals het houden van 1,5 meter afstand. Ook willen ze weten of en waar de gemeente ruimte wil maken voor extra terrassen.

De ondernemers hoopten vrijdag meer duidelijkheid te krijgen toen de gemeente nieuwe plannen voor de openbare ruimte bekendmaakte, maar de boodschap was dat er nog gewerkt wordt aan de precieze uitwerking.

Wanneer de ondernemers duidelijkheid krijgen, is nog even afwachten. Volgens wethouder Laurens Ivens komt het daarbij aan op maatwerk, maar ligt de prioriteit nu bij het maken van zoveel mogelijk ruimte op straat.

