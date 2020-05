Het Amsterdamse college stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor de cultuursector in de stad. Het geld wordt geschonken aan noodlijdende culturele instellingen die zijn verbonden aan het Kunstenplan.

De steunmaatregel wordt in twee fases uitgevoerd. De eerste fase is bedoeld om financiële steun te verlenen aan de Amsterdam Bis-instellingen en de elf grootste instellingen van het Kunstenplan. In de tweede fase wordt gekeken naar de overige instellingen van het Kunstenplan. Deze fase zal waarschijnlijk rond augustus plaatsvinden.

Het college kiest ervoor om instellingen uit het Kunstenplan te ondersteunen, omdat dit de organisaties zijn die door de Amsterdamse Kunstraad en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) zijn getoetst op het voldoen aan de beleidsdoelstellingen van het gemeentebestuur.

De gemeente benadrukt het belang van de culturele sector in de stad. "Kunst en cultuur dragen in belangrijke mate bij aan de aantrekkingskracht en leefbaarheid van Amsterdam", laat de gemeente weten.

Daarnaast is de culturele sector goed voor 10 procent van de totale werkgelegenheid in de stad.

