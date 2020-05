Samenkomsten blijven de komende tijd verboden in Amsterdam. Dat heeft veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland bekendgemaakt in de nieuwe noodverordening. Wel mag er in groepsverband gesport worden, zolang er maar 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Mensen die toch naar buiten gaan, moeten 1,5 meter afstand blijven houden.

Vanaf maandag mogen bibliotheken, dierentuinen en natuurparken weer hun deuren openen. Dat maakte het kabinet woensdag bekend. Wel moeten ze eerst officieel toestemming krijgen van de voorzitter van de Veiligheidsregio, Femke Halsema.

De locaties die vanaf maandag hun deuren mogen openen, moeten eerst plannen maken waaruit blijkt dat ze de 1,5 meterrichtlijnen na kunnen leven.

Als instellingen zich niet aan de afstandsregels houden, dan kan de veiligheidsregio besluiten om voorzieningen weer te sluiten. Ook geldt nog steeds dat burgers bekeurd kunnen worden bij het overtreden van de regels.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.